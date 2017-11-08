Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Washington'da önemli açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;



CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE BARAJIN ÖNEMİ YOK

'Ben sayın Bahçeli'nin sözlerinden “seçim barajı düşürülmeli” diye bir şey anlamadım. MHP'nin seçim barajı problemi olmadığını söylüyor. Seçim kanunu uyum yasaları içinde ele alınabilir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir özelliği de şu; cumhurbaşkanlığı seçimi yasama seçimi ile aynı anda yapıldığı için iktidar olma problemi yok. Bu seçimler öncesi partiler birbirlerine destek de olabilir. Sistemin özü itibarıyla milletvekilliği seçimi, barajlar bunların hepsi bir bütün olarak uyum yasaları çerçevesinde ele alınır.



İSTİKRAR İÇİN YÜZDE 10

Yönetimde istikrar bakımından yüzde 10'un devamı düşünülebilir. Ancak temsilde adalet açısından düşürülmesi de düşünülebilir. Bütün bunlar bizde AK Parti'de bir çalışma yapılıyor uyum yasları için, burada ele alınabilir. Seçim kampanyamızda doğrusunu isterseniz seçim barajına yönelik bir taahhütte bulunmadık. Anayasa değişikliği kampanyasında bu sistem değişikliği ile Türkiye'de sürekli iktidar, sürekli istikrar döneminin başlayacağını, artık zayıf iktidarlar döneminin sona ereceğini söyledik.



BARAJ DÜŞSÜN ÖNERİSİ GETİRİLİRSE KONUŞURUZ

Seçim sistemindeki bazı çelişkikler siyasi partiler yasasıyla beraber barajlar da diğer partilerin katılımıyla uyum yasaları çerçevesinde düşünülebilir. Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki 'kalksın, artsın, eksilsin' demek çok anlamlı olmaz.'