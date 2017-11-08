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Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Partisinin seçim barajıyla ilgili bir sorunun olmadığını belirten Bahçeli, "Seçim barajı için yüzde 10 çok ağır. Seçim barajı düşürülmeli." dedi.

Siyaset / 08 Kasım 2017 Çarşamba 12:57
Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim barajının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Dünkü grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, yüzde 10 seçim barajının Türkiye için çok ağır olduğunu belirtti.

Seçim barajının teröre destek veren partilerin Meclis'e girmesini engellemek için olduğunu ifade eden Bahçeli, 'Ancak görülüyor ki ittifaklarla ya da başka şekilde bu baraj aşılabiliyor' dedi.

Bahçeli bu ifadelerine HDP'li milletvekillerinin seçimlere bağımsız olarak girip daha sonradan Meclis'te grup oluşturmasını örnek gösterdi.

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