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Altının gramı rekor seviyeye yükseldi

Altının gram fiyatı 160,4 lira, çeyrek altın 262 lira ve Cumhuriyet altını da 1.068 liraya yükseldi

Ekonomi / 08 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
Altının gramı rekor seviyeye yükseldi

Altının gram fiyatı 160,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yükseliş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle tarihinde ilk kez 160,4 lirayı gören gram altın, saat 12.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 160 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün yüzde 1 değer kazanarak günü 159,6 liradan tamamlamasının ardından yükselişini bugüne de taşıdı. Dolar kurunun 3,89'un üzerini test etmesi ve altının ons fiyatının 1.279 dolara çıkmasının etkisiyle altının gram fiyatı rekor tazelerken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262 liraya, Cumhuriyet altını da 1.068 liraya çıktı.

Analistler, dolar kurundaki yükselişlerin altının gram fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirterek, dünya genelinde veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle kur ve emtia fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Dolar/TL'nin 3,90 direncini kırması durumunda tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, bu durumda gram altındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ve altının ons fiyatı değişmese bile 162 lira seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

Kaynak : AA

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