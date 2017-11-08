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ABD'nin satışına gelen Barzani köpürdü

ABD ve İsrail'in gazına gelerek gayrimeşru referandum düzenleyen Barzani bağımsızlık hayalleri kurarken elindekinden de oldu. ABD'nin ipiyle kuyuya inmenin bedelini ağır ödeyen Barzani, geçen ay Kerkük ve diğer Kürt bölgelerini ele geçirmek için gerçekleştirilen Irak operasyonunun ABD ve İngiltere'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini bildirdi..

Dünya / 08 Kasım 2017 Çarşamba 22:28
ABD'nin satışına gelen Barzani köpürdü

Barzani yaptığı açıklamada, "Evet, İran tarafından gerçekleştirilen Kerkük'ü ele geçirme operasyonunun ABD ve İngiliz yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleştiğine inanıyoruz" dedi.

Bağdat'ın yasadışı saydığı IKBY referandumu sonrasında Şii milisler tarafından desteklenen Irak ordusu 21 Ekim'de Kerkük 'ün tamamını ele geçirdi.

1 Kasım'da KRG ve Kürdistan Demokrat Partisi genel başkanlığını bırakan Barzani, tekrar seçimlere gitme kararını savundu.

Barzani, "Zamanlamanın iyi olduğuna inanıyoruz. Çünkü şu anda bulundukları yerlerde nüfus ve durumu değiştirme politikalarını uygulayan Irak kuvvetleri bunu referandumdan önce planlıyordu" diye açıklamada bulundu.

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BarzaniIrakİranKerkük


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