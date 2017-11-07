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Zonguldak'ta okulun kalorifer kazanında patlama

Zonguldak Çaycuma'da okulun kalorifer kazanında meydana gelen patlamada bir hizmetli hayatını kaybetti, bazı öğrenci ve öğretmenler yaralandı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2017 Salı 08:59
Zonguldak'ta okulun kalorifer kazanında patlama
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun kalorifer kazanındaki patlama sonucu bir hizmetli yaşamını yitirdi, bazı öğretmen ve öğrenciler de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, okulda hizmetli olarak görev yapan Selahattin K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Patlamada yaralanan bazı öğrenci ve öğretmenler de tedavi altına alındı.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli de incelemede bulunmak üzere okula geldi.
Kaynak : AA

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