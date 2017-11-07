Yerel mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.



CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR'larına ait görüntüleri gazeteci Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada, haziran ayında 25 yıl hapis cezasına çarpıtırılarak tutuklanmıştı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'na 'casusluk suçlamasıyla' 25 yıl hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise bu kararı bozmuştu.