'Yeni AKM uluslararası alanda bizi gururla temsil edecek'

İstanbul AKM'nin yenilenmesi projesini AA muhabirine değerlendiren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul'un AKM gibi nitelikli, kültür ve sanat etkinlikleri için tasarlanmış mekanlara çok ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Taner, AKM'nin teknik donanımlarına da işaret ederek, şunları aktardı:



'En üst düzey akustik şartların sağlandığı, sahnesi ve teknik donanımıyla opera, bale gibi sahne sanatlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan, mimarisiyle kente değer katan ve halkı kucaklayan kültür merkezlerinin varlığı İstanbul'un kültür sanat yaşamını zenginleştirirken, uluslararası arenadaki konumunu da güçlendirecektir. On yıldır özlemini çektiğimiz AKM'nin Murat Tabanlıoğlu'nun deneyimiyle yeniden İstanbul'a kazandırılması çok sevindirici. Artık mimariden öteye bakmak ve dünyanın lider kültür merkezi ve konser salonlarının içerik ve yönetim biçimlerini incelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu merkez kime bağlı olacak, nasıl yönetilecek, tüm sahne sanatlarını içeren, dünyadaki örnekleriyle yarışan en üst seviyede bir programı nasıl oluşturacak, nasıl fonlanacak gibi konuların konuşulması gerekiyor. Çağdaş bir yönetim anlayışıyla her açıdan sürdürülebilir bir yapı kurulması ve Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçı ve orkestralarının AKM'de sahne alması en büyük dileğimiz.'







- 'Yeni proje çok ümit verici'



Sanatçı Özdemir Erdoğan, AKM'nin yerine yapılacak binanın projesinin çok kapsamlı ve çok boyutlu düşünülmüş olduğunu belirterek, 'Gerçekten uluslararası alanda bizi gururla temsil edecek güzel bir yapı.' dedi.







Yeni binanın olağanüstü bir yapı olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Yandıktan ve tamir edildikten sonraki AKM'nin akustiği çok kötüydü. Umuyorum ki burada esas opera salonunun akustiği başarılı olur. Bu kadar teferruat göz önünde bulundurulduğuna göre bu da göz önünde bulundurulur. Sanatçıların çalışma odalarında da sesler birbirine karışıyordu. Umuyorum bu da yenilenecektir.' diye konuştu.







Erdoğan, yeni projenin çok ümit verici olduğunu da sözlerine ekleyerek, şu değerlendirmede bulundu:







'Parkından, restoranına, Taksim'i tamamlayan bütünlüğüne, otoparka kadar son derece kapsamlı ve teferruatlı güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Yapanlara Allah sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Bu çalışmalara da inşallah devam fırsatı olsun. Türkiye bunlarla büyüyor. Kafada büyümek önemli. Cumhurbaşkanımız, bizi büyük düşünmeye ve büyük işler başarmaya alıştırıyor. Büyük düşünmeyi Türk milletine alıştırması, gerçekten çok önemli bir şey. Yeni havaalanı, yollar, köprüler, kültür merkezleri, bütün bunlar çok hoş. Başta bunların maliyetinin yüksekliğinden dolayı çeşitli kimseler tarafından eleştiriliyor ama 10 yıl sonra bu değerlerin hiçbiri kalmayacak ve ne kadar ucuza yapılmış denecek. Yapılmış yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız, korkmadan, tereddüt etmeden bunları yapıyor, yaptırıyor. Helal olsun.'



Kaynak : AA