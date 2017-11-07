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Van'dan acı haber

Van’ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 üsteğmen şehit oldu.

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 08:27
Van'dan acı haber

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Çaldıran ilçesi Harabekordon bölgesinde, 06 Kasım 2017 günü 19.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı unsurların operasyon faaliyeti sırasında, bölgeye sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına, güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir.

Operasyon sırasında, Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon devam etmektedir' denildi.

Kaynak : İHA

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