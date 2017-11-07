USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgasına ilişkin Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Dünya / 07 Kasım 2017 Salı 05:04
Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, 'Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar.' mesajını paylaştı.

Trump ayrıca mesajında, 'Şu kötü davrandıklarından bazıları yıllarca ülkelerini sağdılar.' ifadesine yer verdi.

Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında geçen cumartesi gecesi Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu kurulmuş ve aralarında 11 prens ile 4 bakanın da olduğu eski ve mevcut onlarca yetkili görevlerinden el çektirilerek gözaltına alınmıştı.

Komisyonun hedefinde 2009 yılındaki 'kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü' gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Kraliyet kararnamesi gereğince gece kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu, tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti. Kaynak : AA

Suudi Arabistan'da 2. dalga operasyon Suudi Arabistan'da 2. dalga operasyon Suudi Arabistan, gözaltına alınan kişilerin hesaplarını dondurdu Suudi Arabistan, gözaltına alınan kişilerin hesaplarını dondurdu Tasfiye böyle başladı! Tasfiye böyle başladı! Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

Abd BaşkanıDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı