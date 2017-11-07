Tanker otomobilleri biçti: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda freni patlayan tanker, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkiinde yol kenarında bekleyen 6 otomobile çarptı.



Bir kahvenin önünde bulunan masalara da çarpan tanker, şarampole yuvarlanarak hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.









Kaynak : İHA