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Tanker otomobilleri biçti: 2 ölü, 4 yaralı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde freni patlayan tanker, yol kenarında bekleyen araçlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2017 Salı 20:07
Tanker otomobilleri biçti: 2 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda freni patlayan tanker, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkiinde yol kenarında bekleyen 6 otomobile çarptı.

Bir kahvenin önünde bulunan masalara da çarpan tanker, şarampole yuvarlanarak hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.




Kaynak : İHA

Polis


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