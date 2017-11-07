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Suudi Arabistan'da sular durulmuyor

Eski Kral Fahd’ın oğlu Prens Abdülaziz bin Fahd’ın, kendisini tutuklamaya gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışma sırasında öldürüldüğü ileri sürüldü...

Dünya / 07 Kasım 2017 Salı 00:34
Suudi Arabistan'da sular durulmuyor

Suudi Arabistan’da tutuklama dalgaları devam ederken, eski Kral Fahd’ın oğlu Prens Abdülaziz bin Fahd’ın, kendisini tutuklamaya gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışma sırasında öldürüldüğü ileri sürüldü.

ABD’de yaşayan yazar ve eski FBI Ajanı Ali H. Soufan’ın Twitter adresinden duyurduğu habere göre, 44 yaşındaki Prens Abdülaziz bin Fahd, kendisini tutuklamak üzere gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışmada öldürüldü.

Halen Suudi Arabistan’da bulunan ve önceki gün ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ileri sürerek Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri’nin de Saudi Oger şirketinde ortağı olduğu bilinen Prens Abdülaziz bin Fahd’ın tam olarak nasıl öldüğü bilinmiyor.

Bazı yerel haberlerde, kalp krizinden öldüğü yolund

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