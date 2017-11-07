Şile açıklarında batan gemide arama çalışmaları devam ederken bugün dört kişinin cesedine ulaşıldı. Böylece kayıp 10 kişiden 7'sinin cesedine ulaşılmış oldu. Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sırasında sabah saatlerinde bir kişinin cesedine ulaşılmıştı. Çıkarılan cesedin ikinci kaptan Cüneyd Yedican'a ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Şile Limanı'na getirilen Yedican'ın cenazesi daha sonra ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yedican'ın cenazesinin hastanede yapılacak kimlik tespitinden sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini öğrenildi.



3 CESEDE DAHA ULAŞILDI



Kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürdü ve akşam saatlerined 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kayıp 10 kişiden 7'sinin cesedine ulaşılmış oldu. Ailelerin bölgede endişeli bekleyişi de sürüyor.