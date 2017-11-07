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Şile'de batan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor

İstanbul Şile açıklarında radardan kaybolan geminin mürettebatına ilişkin yapılan çalışmada sabah saatlerinde 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı, akşam saatlerinde ise 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 17:58
Şile'de batan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor

Şile açıklarında batan gemide arama çalışmaları devam ederken bugün dört kişinin cesedine ulaşıldı. Böylece kayıp 10 kişiden 7'sinin cesedine ulaşılmış oldu. Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sırasında sabah saatlerinde bir kişinin cesedine ulaşılmıştı. Çıkarılan cesedin ikinci kaptan Cüneyd Yedican'a ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Şile Limanı'na getirilen Yedican'ın cenazesi daha sonra ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yedican'ın cenazesinin hastanede yapılacak kimlik tespitinden sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini öğrenildi.

3 CESEDE DAHA ULAŞILDI

Kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürdü ve akşam saatlerined 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kayıp 10 kişiden 7'sinin cesedine ulaşılmış oldu. Ailelerin bölgede endişeli bekleyişi de sürüyor.

Adli TıpDevlet HastanesiSahil Güvenlik


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