Şehit babasına ağıza alınmayacak laflar

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehidin cenaze namazı ise imam olan babası İbrahim Taşdemir tarafından kıldırıldı. Şehit düşen polis Ahmet Alp Taşdemir'in imam olan babası İbrahim Taşdemir, 'Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu' dedi.



SKANDAL SÖZLER



Baba Taşdemir'in cenazede gurur dolu sözler binler tarafından paylaşılırken, Twitter'da bir kullanıcının şehit polisin babasına hakaret içeren paylaşımı büyük tepki topladı. Aynı paylaşımın altına başka bir kullanıcının ise ağıza alınmayacak laflar etmesi tepkileri daha da arttırdı.











