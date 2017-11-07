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Ölü sayısı artıyor: Son rakam 69

Vietnam’da Damrey Tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 69’a yükseldi. 30 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Dünya / 07 Kasım 2017 Salı 14:49
Ölü sayısı artıyor: Son rakam 69

Tayfun nedeniyle Cumartesi gününden bu yana 30 bin insanın tahliye edildiği, meydana gelen sel yüzünden 116 bin evin sular altında kaldığı ya da tahrip olduğu, ağaçların devrildiği ve birçok bölgenin elektriksiz kaldığı belirtildi. Meteoroloji uzmanları, bölgedeki çoğu nehirdeki su seviyelerinin düştüğünü belirtti.

Ancak Vietnam Afet Yönetim Kurumu, bir otoyolun bazı bölümlerinin hala suyla kaplı olduğunu ve trafiği kesintiye uğrattığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde APEC Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Da Nang kenti de tayfundan etkilendi. Da Nang kenti, 10 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i de misafir etmeye hazırlanıyor.

Kaynak : İHA

Rusya Devlet BaşkanıVietnamMeteorolojiÇinDevlet Başkanı


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