USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Nedim Şener FOX'un maaşlı FETÖ'cüsünün günah galerisini yazdı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün'ün ByLock'a defalarca girerek FETÖ'cülerle konuştuğu deşifre edildi. Nedim Şener FOX'un maaşlı FETÖ'cüsünün günah galerisini yazdı.

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 12:10
Nedim Şener FOX'un maaşlı FETÖ'cüsünün günah galerisini yazdı

FOX TV Haber Müdürü olarak görev yapan Ercan Gün, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ercan Gün ile FETÖ arasındaki bağlantı, soruşturmanın genişletilmesiyle ortaya çıkmaya başladı.

KOD ADI 'SERCAN1'

2 ayrı telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu belirlenen Ercan Gün'ün sistemde 'Sercan1' kod adını kullandığı öğrenildi.

Konuyu köşesine taşıyan Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, soruşturmayla ilgili dikkat çekici detayları paylaştı.

BYLOCK'A 2 BİN 521 GİRİŞ

Şener, yazısında şu ifadeleri kullandı: 'Her iki telefonda 2 bin 521 adet ByLock erişim kaydı tespit edildi.

FOX TV STÜDYOLARI CİVARINDAN...

ByLock erişiminin bin 231'i haber müdürü olarak çalıştığı FOX TV stüdyoları civarından, 374'ünü ise Başakşehir'de oturduğu evine yakınından gerçekleştirdiği belirlendi.

KİMLERLE KONUŞTU

Ercan Gün'ün kullandığı telefon hattında 40'ı FETÖ'den işlem gören olmak üzere 71 adet ByLock kullanıcısıyla irtibatta olduğu belirlendi.

FETÖ'CÜ POLİS MÜDÜRÜ

Ercan Gün'ün ByLock üzerinden irtibatta olduğu kişilerden bazıları dikkatimi çekti. Bunlardan birisi halen tutuklu olan FETÖ'cü polis müdürü Nazmi Ardıç. Kapatılan Nokta Dergisi'nin yönetmeni olan firari Cevheri Güven.

FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nden Veysel Ayhan, Mehmet Yılmaz. Bu İsimlerden birisi Ali Sami Yıldırım.'

Nedim ŞenerVeysel AyhanPolis MüdürüMehmet Yılmaz


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı