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Minika Çocuk zirveye koşuyor

TURKUVAZ Medya'nın sevilen kanalı Minika Çocuk başarılarına devam ediyor.

Televizyon / 07 Kasım 2017 Salı 16:12
Minika Çocuk zirveye koşuyor

2017 Ocak ayından itibaren ölçümlenmeye başlayan çocuk kanalı her geçen ay izleyici kitlesini genişletiyor.

Minika Çocuk kanalı, Kasım 2017 itibariyle AB grubunda ilk 100 program sıralamasında 13 program ile yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Yerli içerikleri ile de adından söz ettirmeye başlayan kanalın, en sevilen programları Maceracı Yüzgeçler, Jet'le Keşfet, Bay Becerikli ve Topsy ve Tim izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Çocuklara eğlenirken öğretmeyi hedefleyen, ailelerin çocuklarının güvenle ekran başına emanet edebildikleri Minika Çocuk, yeni yılda da iddialı projelerle ekranlarda olmaya devam edecek.

Minika


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