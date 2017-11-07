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Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Mardin’de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte askeri bir uçak zorunlu iniş yaparken, sürücüler de güçlükler çekti. İşleri olmayan vatandaşların evlerine kapandığı kentte sokaklar boşaldı.

Yaşam / 07 Kasım 2017 Salı 17:29
Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi. Kentte toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, askeri bir uçak Mardin Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Güçlük çeken araç sürücüleri ise sis farlarını açarak ilerledi. Toz bulutundan etkilenen vatandaşlar ağızlarını elleriyle kapatarak, kendilerini evlerine atmaya çalıştı. Kentte toz bulutunun meydana getirdiği olumsuzluk nedeniyle sokaklar da boşaldı.

Toz bulutunun yarın da etkili olacağı bildirildi.

Kaynak : İHA

Suriye


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