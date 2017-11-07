Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevzileri tesadüfen buldu

Tesadüfen bulduğu bu bölgeye giderek incelemelerde bulunan Ayday, bu bölgenin kent turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Can Ayday, Kurtuluş Savaşı mevzilerine ulaştığı uydu çalışmalarından söz ederek, Kurtuluş Savaşı izlerine nasıl rastladığını anlattı. Ayday, “Dünyanın etrafında dönen ve yaklaşık 700 ile 900 kilometre uzaklıkta olan uydular ile çalışmalar yapıyoruz. Bu uydulara ‘dünyayı gözleyen uydular' da diyoruz. Bu uydular insan gözüyle görünmeyen verileri de görüyor. 1976 yılından beri bu konuda çalışmalar sürdürüyorum. Yurt dışında bu konuda eğitimler aldım. Biz, bu uydu sistemleri sayesinde maden tespit çalışmaları yapıyoruz. Bu inceleme çalışmalarımızda tesadüfen Eskişehir'de Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevzileri bulduk” diye konuştu.



Kurtuluş savaşının izleri şehrin merkezinde bulundu



Kurtuluş Savaşı'na ait Türk siperlerine ulaştığında duyduğu heyecanı paylaşan Ayday, “Uzaktan algılama uydu verileri ile işin içine biraz daha detaylı girdiğimde, gördüklerim beni çok heyecanlandırdı. Yıllar önce ülkemizin kurtuluşunu sağlayan savaşın gerçekleştiği siperleri bulmuş olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Bu siperleri tespit ettiğimiz bölge Odunpazarı ilçe sınırları içinde, yani şehir merkezinde bulunuyor” dedi.



Drone ile çekimler yapıldı



Uydu verilerinin yanı sıra saha çalışması da yaptığını anlatan Ayday, şunları söyledi:



“Uydu görüntüsü ile tespit ettiğim bu siperleri nasıl görüntüleyebiliriz diye düşündüm. Drone çekimi ile bunları görüntülemek istedim. Arkadaşım Tuğrul ile bölgeye gittik. Burada gezerken bu siperlerin çok da belli olmadığını gördük. Geçen uzun yıllar, siperlerin üzerlerini kapatmış. Drone çekimlerini gerçekleştirdikten sonra bu görüntüleri analiz ettiğimizde siperlerin görüntülerine ulaşmış olduk.”



Kent turizmine kazandırılmalı



Eskişehir'in Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Ayday, bu bölgenin şehir turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.



Ayday, şöyle konuştu: “Eskişehir son 10 yıldır turistik bir şehir haline geldi. Eskişehir aslında her açıdan turistik bir yer. Burası tüm bunların yanında Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerler. Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği bu mevzilere yönelik geziler yapılabilir. Tarih uzmanları burası hakkında ayrıntılı bilgiler vererek bir gezi güzergâhı belirleyebilir. Böyle önemli bir yeri tarih turizmi olarak şehre kazandırmış oluruz. Eskişehir yeni bir turizm alanına ulaşmış olur. Bu hem şehrimize hem de ülkemize getiri sağlar. Yurt dışında böyle bir şey olsa oraları ihya ederler. Kurtuluş Savaşı gibi önemli bir savaşın geçtiği bu mevzileri bulsalar orayı öyle bir değerlendirirler ki oraya turistleri çekerler. Bizim de bunu yapmamız lazım.”



Ayday siperlerin tahrip edilmemesi için alanın yerini gizli tuttuklarını söyledi.



Kaynak : İHA