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Kimyasal madde dolu antrepoda patlama

Kocaeli’de kimyasal madde dolu antrepoda tankta patlama meydana geldi. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 23:35
Kimyasal madde dolu antrepoda patlama
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Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı antrepodaki bir tankta patlama meydana geldi. A tipi ürünlerin depolandığı antreponun bahçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı tanklardan birinde patlamanın ardından yangın çıktı. 


İçerisinde 90 metreküp kimyasalın bulunduğu tank alev aldı. Otomatik yangın tüplerinin devreye girmesiyle yangına müdahale edildi. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın; ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Arkadaşlar yangın kontrol altına alındı. Şu an herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok. 22.30 sularında henüz sebebi belli olmayan hemen hemen boş bir tank. Tankın kapağı attı. Yangın çıktı. İçerisinde kimyasal malzeme var. Kontrol altına alındı. Şu anda soğutma işlemleri devam ediyor. İleriki zamanlarda konuyla ilgili kesin bilgiler vereceğiz. Şu anda herhangi bir tehlike yok. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek kontrol altına aldılar. Bu profesyonel müdahaleden dolayı olası bir facia önlendi. Şu an herhangi bir tehlike söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.
Kaynak : İHA

İtfaiye EriYangına MüdahaleBelediye Başkanı


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