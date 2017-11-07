Kılıçdaroğlu Yarbay Mehmet Alkan'a rozet taktı

Şırnak'ta şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle ve TSK'dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüsüne geldi.



Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu. Yarbay Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yarbay Mehmet Alkan'a rozet takarak 'aramıza hoşgeldin' dedi.



Kılıçdaroğlu 'Gazilerimize şehitlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız' ifadelerini kullandı.









