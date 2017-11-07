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Kılıçdaroğlu, İsviçre'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ve Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Başkanı Buchicchio ile görüşecek.

Siyaset / 07 Kasım 2017 Salı 21:20
Kılıçdaroğlu, İsviçre'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Zürih kentine gitti.

Ankara'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, Strasbourg'da gerçekleştireceği programları için saat 21.15'te Zürih'e gitti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat kapsamında Avrupa Konseyi ve Türkiye arasındaki ilişkileri ele alacaklarını, Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşeceğini söyledi.

Yılmaz, 2 günlük program çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buchicchio ile de görüşeceğini, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de Dünya Demokrasi Forumu'nun düzenlediği toplantının "Popülizm sorun mudur?" başlıklı oturumunda da konuşma yapacağını ve soruları yanıtlayacağını belirtti.

Öztürk Yılmaz, ayrıca Avrupa'daki Türk vatandaşlarıyla da bir buluşma yapılacağını sözlerine ekledi. Kaynak : AA

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