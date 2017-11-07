Kazım Koyuncu 46 yaşında

25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu doğum gününde de unutulmadı.



HALA YAŞIYOR



Babasına kanser haberini 'Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba' diyerek veren, talihsiz ölümüyle sevenlerini derin yasa boğan genç şarkıcı, doğumunun 46'inci yıldönünümünde anılıyor.



KAZIM KOYUNCU KİMDİR?



Karadeniz müziği ile Rock'n'Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını yaratan Kazım Koyuncu; 7 Kasım 1971'de Artvin'de doğdu.



KENDİ TARZINI YARATTI



1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşındı. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başladı. 1990'lı yılların başında arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler vermeye başladı. 1994 yılında laz müziğini rock müziği ile birleştirerek kendi tarzını yarattı.



İLK MÜZİK GRUBUNU KURDU



Aynı yıl arkadaşları ile birlikte Zuğaşi Berepe adında bir grup kurma kararı aldı. 1995 yılında grup Va Mişkunan adlı ilk albümlerini yayınladı. İlk defa duyulan bir tarz olduğu için albüm olumlu tepkiler aldı. 1998 yılında ikinci albümleri İgzas'ı çıkardılar. Albüm ilk albüme göre daha çok ses getirdi. Bu albümden sonra grup dağıldı.



İLK SOLO ALBÜMÜ VİYA



2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti. Askerden geldikten sonra ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. 2001 yılında, Viya! adlı ilk solo albümünü yayınladı.



DİZİ MÜZİKLERİ YAPTI



2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte Gülbeyaz adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladı. Aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde oynadı. Dizi büyük reytingler aldı ve müzikleri büyük ilgi gördü. Daha sonra Kazım Koyuncu, Türkiye çapında tanınmaya başlandı. Konserleri büyük kitlelerce izlendi.



HAYDE İLE ZİRVEDE



2003 yılında ikinci solo albümünün kayıtlarına başladı. 2004 yılında Hayde adlı ikinci albümünü çıkardı. İkinci albüm ilkine göre büyük bir satış rakamına ulaştı. Yılın en çok satan albümlerinden birisi oldu.



KONSERLERE DEVAM ETTİ



2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Haberi alan ailesi ve sevenleri çok üzüldü. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylese de Kâzım Koyuncu konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. Aynı yılın, 25 Haziran tarihinde ise Şişli'de hayatını kaybetti.





