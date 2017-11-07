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Kazadan inanılmaz kurtuluş!

Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan bir başka tırın şoför mahalli yola fırlarken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2017 Salı 18:55
Kazadan inanılmaz kurtuluş!
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Kaza, TEM otoyolunun Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine giden Sabri Güner idaresindeki 55 K 1252 plakalı tır, aynı yönde seyreden Mehmet Rıza Acar yönetimindeki giyim eşyası yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sabri Güner’in kullandığı tırın şoför mahali araçtan koparak yola fırladı. Hurdaya dönen şoför mahallinde bulunan sürücü ise hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı tır sürücüsünü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İHA

Atatürk


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