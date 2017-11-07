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İstanbul Boğazı'nda sis kartpostallık manzara oluşturdu

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis, kartpostallık manzara oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayağının kaybolduğu sis manzarasında bazı vatandaşlar balık tuttu, bazıları da özçekim yaptı.

Yaşam / 07 Kasım 2017 Salı 10:25
İstanbul Boğazı'nda sis kartpostallık manzara oluşturdu
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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık manzara oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu yakasındaki ayağının kaybolduğu sis manzarası büyüledi.

Boğazda rüzgar gibi etkili olan siste tekneler zaman zaman gözden kayboldu.

Ortaköy sahilinde ise bazı vatandaşlar özçekim yaparak sisin keyfini çıkartırken, bazıları da manzaraya karşı balık tutmanın keyfini çıkarttı.






Kaynak : İHA

İstanbul Boğazı


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