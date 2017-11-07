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İlkokul masal kitabında büyük skandal

"Kahkaha Gülleri" adında ilkokul 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen ifadelere bir tepki de Byeaz TV sunucusu Ömür Varol'dan geldi.

Televizyon / 07 Kasım 2017 Salı 15:13
İlkokul masal kitabında büyük skandal
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BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında 'Kahkaha Gülleri' adında ilkokul 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen tüyler ürpeten ifadeler ekrana taşındı.

'Kahkaha Gülleri' adında ilkokul 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen ifadeler okuyanların kanını dondurdu. 

İhsan Büyükçolak tarafından hazırlanan kitapta geçen korkunç ifadeleri okuyup yorumlayan Ömür Varol sert tepki gösterdi.

'DERHAL PİYASADAN KALDIRILMALI'

'Korku filmi senaristleri bu kadarını yazamazdı' diyen Varol, 'İnanılır gibi değil ama gerçek. Bu kitap içinde dehşet ifadeler olan bir masal ktabı. Bu kitap derhal piyasadan kaldırılmalı. Bu kitap nasıl denetimden geçti? Birileri de bunun hesabını vermeli' şeklinde konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteÖmür Varol


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