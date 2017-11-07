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Handan öğretmenden acı haber

Ankara’da görev yapan Bafralı 35 yaşındaki öğretmen kansere yenik düştü.

Yaşam / 07 Kasım 2017 Salı 17:21
Handan öğretmenden acı haber

Ankara Çankaya Ziraat Mühendisleri Ortaokulunda görev yapan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Handan Sivri Akcan, 10 yıl önce yakalandığı yumuşak doku kanserinden hayatını kaybetti.

Memleketi Samsun'un Bafra ilçesine getirilen Akcan için Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş , Handan öğretmenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığında toprağa verildi.




Kaynak : İHA

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