USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Gülben Ergen'e hapis şoku!

Gazeteci Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen hakkında koruma tedbiri aldırdı. Savcılık, kararın ihlal edildiğini belirterek Ergen'in zorlama hapsine karar verilmesini istedi..

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 13:59
Gülben Ergen'e hapis şoku!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 14.Aile Mahkemeleri'ne bir yazı göndererek, Erhan Çelik'in şikayeti üzerine mahkemenin aldığı önleyici tedbir kararlarına uymayan Gülben Ergen hakkında 'Zorlama hapis' kararı verilmesini istedi.

SAVCI, AİLE MAHKEMESİNE YAZI GÖNDERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı Selam Berna Altay tarafından 7 Kasım 2017 tarihinde İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ne bir yazı gönderilerek, Gülben Ergen hakkında davacı Erhan Çelik'e yönelik önleyici koruma tedbiri kararı verildiği hatırlatıldı.

ZORLAMA HAPSİ İSTENDİ
Gülben Ergen'in mahkemenin bu kararına uymadığı belirtilen savcılık yazısında, mahkemeden Ergen hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 13 / 1 maddesi gereğince zorlama hapsine karar verilmesi istendi.

O MADDE 10 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR
Madde 13 / 1 : Bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

Erhan ÇelikGülben Ergenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı