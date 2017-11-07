Fİ Dizisi 2. Sezon İlk Bölüm 1. Fragman (9 Kasım 2017)

Yeni sezon bölümleri merakla beklenen Fi ‘nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci sezonunda Çi ismiyle devam edecek olan Fi’nin 1. bölüm fragmanına Duru ve Can Yaman’ın yakınlaştığı görüntüler dikkat çekti. Yeni görüntülerle birlikte tarih araştırmaları da yoğunlaştı. Fi dizisinin yeni sezonu ne zaman?