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Fİ Dizisi 2. Sezon İlk Bölüm 1. Fragman (9 Kasım 2017)

Yeni sezon bölümleri merakla beklenen Fi ‘nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci sezonunda Çi ismiyle devam edecek olan Fi’nin 1. bölüm fragmanına Duru ve Can Yaman’ın yakınlaştığı görüntüler dikkat çekti. Yeni görüntülerle birlikte tarih araştırmaları da yoğunlaştı. Fi dizisinin yeni sezonu ne zaman?

Televizyon / 07 Kasım 2017 Salı 14:55
Fİ Dizisi 2. Sezon İlk Bölüm 1. Fragman (9 Kasım 2017)

Yeni sezon bölümleri merakla beklenen Fi ‘nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

İkinci sezonunda Çi ismiyle devam edecek olan Fi'nin 1. bölüm fragmanına Duru ve Can Yaman'ın yakınlaştığı görüntüler dikkat çekti.

Yeni görüntülerle birlikte tarih araştırmaları da yoğunlaştı. Fi dizisinin yeni sezonu ne zaman?

Fİ Dizisi 2. Sezon İlk Bölüm 1. Fragman


Fİ DİZİSİNDE SÜRPRİZ İSİM
Fi-Çi-Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisine yeni sezonda Nehir Erdoğan katıldı. 7 yaşındaki oyuncu puhutv'de yayınlanacak dizide Roma'daki bir cafe işletmecisi rolüne hayat verecek.



MERVE ÇAĞIRAN AYRILDI
'Fi'nin ilerleyen bölümlerinde projeye katılan ve Duru'nun (Serenay Sarıkaya) dans okulundan yakın arkadaşı Ceren karakterine hayat veren Merve Çağıran, yeni sezonda yer almayacağını açıkladı.

Serenay SarıkayaFİ DizisiBerrak TüzünataçMerve ÇağıranNehir Erdoğan


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