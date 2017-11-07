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Fatih Altaylı: Doğan Grubu, Meral Akşener'i batıracak

Fatih Altaylı'ya göre Meral Akşener’in siyasette başarılı olmasının önünde tek bir engel var: Doğan Grubu’nun aşırı desteği.

Siyaset / 07 Kasım 2017 Salı 09:11
Fatih Altaylı: Doğan Grubu, Meral Akşener'i batıracak

Doğan Grubu'nun Meral Akşener'e verdiği abartılı destek Fatih Altaylı'nın da gündeminde.

'Destekleyerek batırmak' başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı,  'Akşener'in siyasette başarılı olmasının önünde tek bir engel var' dedi.

Bu engeli Doğan Grubu gazeteleri ve yazarlarının abartılı desteği olarak açıklayan Altaylı, 'Eğer desteği abartırlarsa, Meral Akşener'i ve partisini mahvederler.' ifadesini kullandı.

İşte köşe yazısının o bölümü:

MERAL Akşener'in siyasette başarılı olmasının önünde tek bir engel var bana göre.

Doğan Grubu'nun aşırı desteği.

Doğan Grubu gazeteleri ve yazarları, Meral Akşener'i kendi haline bırakır ve sadece olması gerektiği kadar destek verirlerse, İYİ Parti'nin başarılı olma ihtimali artar.

Eğer desteği abartırlarsa, Meral Akşener'i ve partisini mahvederler.

Geçmişte Sabah'ın Tansu Çiller'e, Doğan'ın Mesut Yılmaz'a verdiği destek, bu iki lideri de siyaset mezarlığına attı.

Ders almamış olacaklar ki, şimdi de Akşener'i batırmaya çalışıyorlar.

Destekleyerek.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih AltaylıMeral AkşenerDoğan Grubu


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