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Eyüp Belediyesi'nin skandalı Erdoğan'a iletildi!

Eyüp Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı vahşet, HayKonfed YK Bşk. Yardımcısı Şebnem Aslan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Erdoğan ise olayın takipçisi olacağını belirtti.

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 10:49
Eyüp Belediyesi'nin skandalı Erdoğan'a iletildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Yeni AKM Projesi'nin tanıtım toplantısında bulunduğu sırada HayKonfed YK Bşk. Yardımcısı Şebnem Aslan, Göktürk Hayvanseverler Derneği Yöneticileri ve Hayvan Hakları Savunucuları da oradaydı.

Eyüp Belediyesi'nin günlerdir sürdürdüğü kanuna aykırı toplama, ölüme sebebiyet verme, meçhule gönderme zalimliklerinin tüm ayrıntılı bilgilerini, delilleri ve şikayetleri içeren bir dosya kendilerine elden iletildi.

Konu ile ilgili olarak mutlaka dönüş yapılacağı bilgisi alındı.

HayKonfed sessiz kalmamaya çağırıyor!

GöktürkCumhurbaşkanıHayvan HaklarıHaliç Kongre MerkeziRecep Tayyip Erdoğan


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