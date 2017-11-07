Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve beraberindekiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Ziyarette, Altınok'a genel müdür yardımcıları, daire başkanları, birim amirleri ve polis meslek yüksekokulları öğrencileri eşlik etti.



Altınok ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Altınok'un Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.







Heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Altınok, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:







'Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, kurulduğu günden bugüne, var gücüyle halkın huzur ve güvenliği için çalışan Emniyet Teşkilatı olarak ebediyete intikalinizin 79. yılında manevi huzurunuzda olmaktan onur duymaktayız. Önderliğinizde şanlı İstiklal mücadelesi zaferiyle taçlandırılan bağımsızlığımızı korumak ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak adına tehdit oluşturan her türlü unsurla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Ülkemizin ikinci bir kurtuluş savaşı olarak addettiği 15 Temmuz gecesi hainlere karşı verdiğimiz cesur mücadele de bunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.







Bizler, bıraktığınız kutsal emaneti koruyarak yalnızca seçilmiş meşru otoritenin emrinde, demokratik, insan haklarına saygılı ve özveriyle vazifemizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kısa hayatınıza sığdırdığınız büyük başarılar ve milletimize çizdiğiniz çağdaş uygarlık yolu ile sonsuza dek sevgi ve özlemle hatırlanacaksınız. Sizi ve şahsınızda vatanımızın birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenen her türlü nifakla mücadele ederken şehadete ulaşan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Ruhunuz şad olsun.' Kaynak : AA