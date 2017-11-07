USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8510 seviyesinde dengelendi.

Ekonomi / 07 Kasım 2017 Salı 10:16
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artışı yapacağı beklentisinin güçlenmesiyle dolara olan talep artarken, gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kaybetti.

Dün dolar/TL'de 3,8905'i görmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği gerekçesiyle reeskont kredilerinin geri ödeme koşulları ve rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde adımlar attı.

Merkez Bankası'nın adımları döviz kurlarında geri çekilmeyi sağlarken, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başlaması haberi de bu gelişmeyi destekledi.

Dolar/TL, hem TCMB'nin adımları hem de ABD ile ilgili vize haberi sonrası 3,8224'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 3,8360'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 3,8510 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,29 artışla 4,4685'ten, sterlin/TL de yüzde 0,21 yükselerek 5,0670'ten işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8300 seviyesinin destek, 3,9100 ve tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak : AA

Dolar KuruDolar ve Euro


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı