Dahi Rus çocuk daha önce Mars'ta yaşadığını öne sürdü

Sadettin Teksoy sayesinde reenkarnasyon gibi ilginç vakalara oldukça hakimiz.



Ruhun bir başka bedende hayat bulması olarak açıklayabileceğimiz reenkarnasyona akıllara zarar bir örnek Rusya'dan geliyor.



20 yaşındaki Boriska Kipriyanovich'in durumu uzmanları dahi ürkütüyor.



'Boriska: Indigo Boy from Mars' belgeseli ile 2008 yılında ekranlara taşınan Boriska'nın hikayesi, birçok komplo teorisyeninin ve yeni çağ akımını takip edenlerin ilgisini çekiyor.



Boriska çok küçük yaşlardan beri uzmanlara, daha önce Kızıl Gezegen Mars'ta yaşadığını söylüyor.



Boriska, daha önce Mars'ta bir uzaylı medeniyeti ile beraber yaşadığını fakat bir nükleer felaketin ardından yaşamın yok olduğunu iddia ediyor.



Boriska'ya göre karbondioksit ile solunum yapan Marslılar'ın boyu yaklaşık 2 metre uzunluğunda.







Boriska, Mars'taki yaşamında Marslı bir pilot olduğunu ve 1996 yılında Dünya'da tekrar doğduğunu belirtiyor.



Boriska, insanoğlunun çözmesi gereken çok daha fazla gizem olduğunu ve bunun anahtarının Mısır'daki Büyük Gize Sfenksi'nde saklandığını ifade ediyor.



Boriska'ya göre insanlığın kaderi, Büyük Gize Sfenksi'ndeki sır açığa çıkınca büyük bir değişime uğrayacak.



Boriska, Büyük Gize Sfenksi'nin içerisinde yer aldığını söylediği sır için açma mekanizmasının yerini tam olarak hatırlamadığını fakat heykelin kulak kısmına yakın bir yerde bulunduğunu belirtiyor.









Boriska'nın öne sürdüğü bu ilginç bilgiler, komplo teorisi meraklılarını heyecanlandırıyor.



Henüz 18 aylıkken okuyabilen, yazabilen ve konuşabilen Boriska, sıradan bir insandan çok daha üstün bir zekaya sahip.



Boriska 7 yaşındayken, Mars'taki geçmiş yaşamı hakkında konuşmaya başladığında Rusya'da büyük bir ünün sahibi olmuştu.

