Çukur 4. Yeni Bölüm İlk Sahne (13 Kasım 2017)

Show Tv'nin fenomen dizi adayı Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.



Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı.



İşte Çukur 4. yeni bölümden ilk sahne...



Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena'dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç'ın Sena'ya söylediği gibi 'ölene kadar mutlu' yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç'ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç'ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.