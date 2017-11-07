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Çukur 4. Yeni Bölüm İlk Sahne (13 Kasım 2017)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 4. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 4. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 4. yeni bölüm 13 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 4. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 07 Kasım 2017 Salı 09:52
Çukur 4. Yeni Bölüm İlk Sahne (13 Kasım 2017)

Show Tv'nin fenomen dizi adayı Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.

Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı.

İşte Çukur 4. yeni bölümden ilk sahne...

Çukur 4.Yeni Bölüm Fragmanı



İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır.

Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.



Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena'dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç'ın Sena'ya söylediği gibi 'ölene kadar mutlu' yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç'ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç'ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

FenomenShow TvÇukur DizisiUyuşturucu


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