Ceza yazan polis memurunun otomobilini yaktı

Antalya'da polis memurunun aracını benzin dökerek yakan kişi tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Elmalı ilçesinde bir polis memurunun evinin önündeki otomobili kimliği belirlenemeyen kişilerce yakıldı.



Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada motosikletli iki kişinin şüpheli hareketleri üzerine durdurulmaları üzerine A.B adlı şüpheliye ulaşan ekipler, A.B'nin 2,5 ay önce motosikletine yazılan ceza nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini belirledi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B tutuklandı. A.B'ye yardım ettikleri belirlenen yaşı küçük C.B, O.Ç, ve O.Ç sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.



Kaynak : AA