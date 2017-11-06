USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Ceza yazan polis memurunun otomobilini yaktı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir kişi, kendisine ceza yazan polis memurunun otomobilini yaktı.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 21:49
Ceza yazan polis memurunun otomobilini yaktı

Antalya'da polis memurunun aracını benzin dökerek yakan kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Elmalı ilçesinde bir polis memurunun evinin önündeki otomobili kimliği belirlenemeyen kişilerce yakıldı.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada motosikletli iki kişinin şüpheli hareketleri üzerine durdurulmaları üzerine A.B adlı şüpheliye ulaşan ekipler, A.B'nin 2,5 ay önce motosikletine yazılan ceza nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini belirledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B tutuklandı. A.B'ye yardım ettikleri belirlenen yaşı küçük C.B, O.Ç, ve O.Ç sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak : AA

PolisBenzin


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı