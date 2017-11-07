Cenazeler devrilen otobüsün altında kaldı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara-Konya karayolunda, Batman - Ankara seferini gerçekleştiren 61 S 1291 plakalı yolcu otobüsü, Karahamzalı Köyü mevkide bariyerlere çarparak yoldan çıktı ve tarlaya devrildi. Veysi Küçükaslan isimli sürücü kontrolünde seyreden araçta ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.



Olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerin inceleme ekiplerin de bölgede inceleme başlattı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, devrilen otobüsün altında kalan cenazelerin çıkarılması çalışmaları da devam ediyor. Kaynak : İHA