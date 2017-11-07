Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler

Pratikte boşanma her ne kadar üzücü ve istenmeyen bir durum olsa da birçok durumda gerekliliği tartışılmazdır. Hukuki anlamda ise boşanma aynı evlilik birliği kararını almış olan iki kişinin evlenmesi gibi, tamamen doğal bir haktır.



Bununla birlikte boşanma süreci pek çok olumsuzluğun yaşanabileceği bir süreç olmaktan öte, aynı zamanda hukuki olarak oldukça karmaşık bir süreçtir.



Boşanma Davası Nedir Nasıl Açılır



Boşanma davaları, boşanma kararı aşamasına gelinceye kadar farklı şekillerde yaşanan olaylar ve boşanmaya neden olan yaşanmışlıklarla ilgili olarak farklı dava türleridir. Medeni Kanun da yer alan boşanma nedenleri kapsamında açılacak dava türü belirlenebilir.



Bununla birlikte tüm süreç baştan itibaren hukuki kurallar ve usullere uygun olarak sürdürülmelidir. Boşanma dilekçesinin yazılışı aşaması boşanmanın ilk hukuki aşaması olmakla birlikte, bu dilekçenin doğru ve usullere uygun bir şekilde yazılması, davanın yönünün belirlenebilmesi açısından çok önemlidir.



Dilekçeyle birlikte boşanma talep eden tarafın aynı zamanda talep ettiği tazminat, nafaka ve benzeri haklarının korunmasını sağlar. Ayrıca dava sırasında veya sonucunda dilekçe ile belirtilmeyen pek çok hak kaybının yaşanması da söz konusu olabilir.



Bunların yanı sıra, boşanma davalarının çekişmeli ve anlaşmalı olması hallerinde, uygun ve aynı zamanda karmaşık olan prosedürün doğru bir şekilde işletilmesi, hem hak kazanımları ve korunmasını sağlar hem de uzun yıllar alabilen boşanma sürecinin kısalmasını sağlayarak, boşanma sürecinin olumsuzluklarından tarafların hızlı bir şekilde kurtulmasına olanak tanır.



Ülkemizin hukuk sisteminde avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Bununla birlikte hukuk başlı başına bir bilim dalıdır. Bu davalar için eğitim almış boşanma avukatı hukuki danışmanlığı özellikle karmaşık yapı da ki boşanma davaları için bir tür zorunluluktur.



Bu hukuksal destek çok karmaşık boşanma davalarının kısa süreler içerisinde sonlandırılmasını sağlayabilen uzmanlık ve bilgi birikimi ile boşanma sürecinin tüm istenmeyen ve olumsuzluklarına karşı doğru hukuki süreci ile doğru ilerlemiş olacaksınız.



Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?



Anlaşmalı ve Çekişmeli olmak üzere, başlıca iki başlık altında toplanan boşanma davaları, türlerine göre farklı süreler içerisinde sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma avukatları ve hukuki prosedürün doğru ve usulen uygun şekilde gerçekleştirilmesi davanın ilk celse de sonlanması sağlanabilir.



Çekişmeli boşanma davaları, alt türlere ayrılır ve boşanmanın nedenlerine göre farklı hukuki süreçlerin işlemesine neden olur ve davanın türüne göre farklı süreler içerisinde sonuçlanması mümkündür. Bununla birlikte boşanma konusunda danışmanlık sayesinde doğru bilgilendirme ile süreç en kısa süreler içerisinde sonuçlanma şansını oluşturur.