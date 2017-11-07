Benzine bir zam daha geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, '7-8 Kasım 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir' denildi.



Fiyat artışının ne kadar olacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.



Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.



Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5,53 TL, İstanbul'da 5.48 TL, İzmir'de ise 5.50 TL'den satılıyor.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

