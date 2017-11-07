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Başkent'e bin bekçi alınacak

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı ve Sincan ilçelerine bin çarşı ve mahalle bekçisi alıncak Başvurular 22 Kasım6 Aralık tarihlerinde ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılacak.

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 10:42
Başkent'e bin bekçi alınacak

Ankara'nın bazı ilçelerinde görevlendirilmek üzere bin bekçi alınacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı ve Sincan ilçelerine bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında emniyet hizmetleri sınıfında Altındağ'a 90, Çankaya'ya 225, Etimesgut'a 90, Keçiören'e 170, Mamak'a 150, Pursaklar'a 25, Yenimahalle'ye 120, Gölbaşı'na 20 ve Sincan'a 110 olmak üzere bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Adaylarda, 'erkek ve Türk vatandaşı olmak, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu olmak, 30 yaşından büyük olmamak' şartları aranacak.

Şartları taşıyan adaylar, öncelikle mülakat tabi tutulacak, mülakatta geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek.

İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıklarca ilçe merkezinde yapılacak. Valiliğin ya da kaymakamlıkların internet sitesinden yapılacak tüm duyurular, adaylar için tebligat niteliğinde olacak. Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecek.

Başvurular 22 Kasım-6 Aralık tarihlerinde ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılacak.

Sözlü sınav 11-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 alanlar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.

Yazılı sınav ise 23 Aralık'ta yapılacak. Her bir sorunun 2 puan üzerinden değerlendirileceği sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Adaylar, başvuru sırasında gereken evraklar ile diğer bilgilere Ankara Valiliğinin 'ankara.gov.tr' sitesinden ulaşabiliyor. Kaynak : AA

Gölbaşı


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