Başbakan Yıldırım'dan 'güvence verildi' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’den yapılan vize açıklamasındaki 'güvence verildi' ifadesiyle ilgili olarak "Türkiye’nin ABD’ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yıldırım, ABD'den yapılan vize açıklamasındaki 'güvence verildi' ifadesinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:
'ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama üzerine Türk Büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır ve orada her şey açık seçik herhangi bir yoruma gerek kalmayacak şekilde izah edilmiştir. İki ülke arasında bazı yargılamalar, bazı tutuklamalar var. Bu Türkiye'de de var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti ilkelerine göre işlem yapılmaktadır. Türkiye'nin ABD'ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz.'