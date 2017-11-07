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Başbakan Yıldırım'dan 'güvence verildi' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’den yapılan vize açıklamasındaki 'güvence verildi' ifadesiyle ilgili olarak "Türkiye’nin ABD’ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz." dedi.

Siyaset / 07 Kasım 2017 Salı 10:29
Başbakan Yıldırım'dan 'güvence verildi' açıklaması
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Başbakan Binali Yıldırım, ABD ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, ABD'den yapılan vize açıklamasındaki 'güvence verildi' ifadesinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

'ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama üzerine Türk Büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır ve orada her şey açık seçik herhangi bir yoruma gerek kalmayacak şekilde izah edilmiştir. İki ülke arasında bazı yargılamalar, bazı tutuklamalar var. Bu Türkiye'de de var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti ilkelerine göre işlem yapılmaktadır. Türkiye'nin ABD'ye güvence vermesi hukuk devleti ilkelerine uymaz.'




OFF SHORE HESAP İDDİASINA YANIT

Off Shore hesap iddialarıyla ilgili soruya da cevap veren Başbakan, çocuklarının ticari faaliyetleriyle ilgili ortada gizli bir şeyin olmadığını söyledi.  Siyasete girdiği zaman çocuklarına özellikle devletle iş yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, 'Dolayısıyla onlar kendi işini yapıyor, ben kendi işimi yapıyorum' dedi.

'Dünyanın her tarafında iş yapıyorlar, irtibat noktaları var. Gizli saklı hiçbir şey yok. ' diyen Başbakan, 'Ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak isterseniz, ticaret sitesinden bilgileri alabilirsiniz. Sır falan özelliği yok. Bunlar açık seçik, faaliyet gösteren şirketlerdir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu iddia yeni değildir.' ifadelerini kullandı.
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