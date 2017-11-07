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Başbakan Yıldırım'dan cennet belgeleri açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Paradise Papers (Cennet Belgeleri) ile ilgili iddialara cevap verdi.

Siyaset / 07 Kasım 2017 Salı 11:23
Başbakan Yıldırım'dan cennet belgeleri açıklaması
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Başbakan Binali Yıldırım, Washington ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. 

'Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers'ın (Cennet Belgeleri), denizcilik sektörünün ‘vergi cenneti' Malta'da Başbakan Binali Yıldırım'ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin adını yayınladığı' yönündeki haberlerin sorulması üzerine Yıldırım, 'Her şeyden önce vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesinde fayda var. Ben gemi inşa yüksek mühendisiyim. hayatım boyunca denizcilikle uğraştım, gemi işletmeciliği, gemi sahipliği yaptım, siyasete başladığımda işlerimi evlatlarıma bıraktım. En küçüğü 33, en büyüğü 40 yaşında, 5 tane de torunum var. Onlar kendi işini, ben kendi işimi yapıyorum. Memlekete hizmet etmeye çalışıyorum, bu birincisi. İkincisi, siyasete başlarken çocuklarıma benim bir tavsiyem oldu, devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksın, devletin bankalarından hiçbir kaynak kullanmayacaksınız. Denizcilik küresel bir iştir. Dünyanın her tarafında da şirketleri var, irtibat noktaları da var. Burada gizli saklı bir iş yok. Bir iş çeviriyormuş gibi, benim fotoğrafımı da basarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer, Türkiye'de veya başka bir ülkede bir kişi hakkında, ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak isterseniz. Türkiye'de ticaret sicilinin sitesine girerseniz her türlü bilgiyi alırsınız. Bunun sır filan özelliği yok. Bunlar açık seçik faaliyet gösteren şirketlerdir. Bu konudaki iddia da yeni de değil. Bu gazete ilk defa 2008'de bunları gündeme getirdi, 2014 yerel seçimlerinde gündeme getirdi. O zaman da bir televizyon programında bütün detaylarıyla açıkladı.

Tekrar ısıtıp haber yaptılar, şimdi de tekrar aynı haberi büyük bir yanlış bulmuş gibi servis ediyorlar. Olay bundan ibarettir. Onların çocuklarımın faaliyetleri üzerinde ilgilenenleri çok egzotik bir iş, bununla beni akılları sıra yıpratmaya çalışıyorlar. Milletim beni bilir, benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Buradan davet ediyorum, her türlü soruşturma gerek mali gerek hukuki yönden yapılabilir, bunu özellikle de istiyorum. Hiç kimsenin haksız yere itham edilmesi, yanlış iş yapıyor gibi gösterilmesi kabul edilemez. Bizim için en büyük servet itibarımızdır, gerisi gelip geçicidir. Vergi verilmiyor diye itham ediyorlar, benim çocuklarımın buradaki şirketi en fazla vergi veren şirketler arasında yer alıyor. Bunlar ayıp şeylerdir, insanların kafasını karıştırmaya gerek yoktur. Bana yerli, milli değil diyenlerin apar topar memleketten kaçıp gidenler olduğunu da vatandaşımızın bilmesi lazım. Eğer yerli, milliyseniz gazetenizin başını bırakıp bu memleketten kaçıp gitmezsiniz' şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

Başbakan'dan Cumhuriyet'in iddialarına tekzip Başbakan'dan Cumhuriyet'in iddialarına tekzip Başbakan Yıldırım'dan cennet belgeleri açıklaması Başbakan Yıldırım'dan cennet belgeleri açıklaması

BaşbakanBinali Yıldırım


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