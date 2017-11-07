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Balıkesir'in yeni belediye başkanı belli oldu

Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Siyaset / 07 Kasım 2017 Salı 16:37
Balıkesir'in yeni belediye başkanı belli oldu

Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere toplandı.

Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Kafaoğlu'na destek verdi. CHP'li Meclis Üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

Yapılan seçimin ikinci turunda 64 oy alan Kafaoğlu, başkan seçildi.

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