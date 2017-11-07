Bahçeli: ABD çöplüğe doğru gitmekte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



''Atatürk düşmanlığına heves edenler, Sakarya'da Türk'ün süngüsüyle kalan tek dişleri de sökülmüş işgalcilerin bu çağdaki mirasçılarıdır. Cumhuriyet'i bela görenler, Dumlupınar'da yere serilip İzmir'e kadar kaçan hayasızların müptelası olan köhne ve kirli şahsiyetlerdir. Atatürk Türk'tür, Türk'ün Samsun'dan Ankara'ya kadar süren mücadelesinin kınından çıkmış kılıcıdır.

Türkiye ne zaman kıpırdasa ya bir kriz ya da bir kaos anında tetiklenmektedir. İşler düzelmeye başlasa bozguncular devreye girmişlerdir. Huzurun vekaleti olmaz istiklalin velayeti olmaz dost gibi görünen düşmanların vefası ise hiç olmaz olmamıştır. Mücadele varsa umut vardır gelecek vardır.

Katiller, öldürdükçe pes edeceğimizi düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki Türk milleti kahramandır korkakça yaşamaktansa kahramanca ölüme dünden razıdır. Nasıl ki sirkeden şeker olmazsa korkaktan da kahraman çıkmaz çıkmamıştır çıkmayacaktır. Terörle mücadele kesinti ağırdan alma kafa karışıklığı olamayacak şu günkü tabloda aransa bile bulunamayacaktır.



''BU İĞRENÇ MAHLUKLAR DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDİLMELİ''



Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Eskişehir Karayolu'nda sol bacağını kullanamayan bir gazimiz yanında eşi yavrusu ile seyahat halindeyken yol verdin vermedin kavgasında saldırıya uğramıştır. Bu olayı lanetliyorum. Gazilerimize el kaldıran tekme sallayan küfür ve hakaret yağdıran bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmeli ağır ve acımasız bir şekilde cezalandırılmalıdır.



''DÖVENE ELSİZ DURMAYACAĞIZ''



Terörizm kanalıyla Türkiye'yi tehdit eden, diyet isteyen, bedel ödetmek için her yolu deneyen ülke ve mihraklar, kalemizi düşüremeyecekler, kalemimizi kıramayacaklar, kaderimize ambargo koyamayacaklardır. Dövene elsiz durmayacağız, sövene dilsiz kalmayacağız, vurana tepkisiz olmayacağız.



''BÜTÜN TERÖRİSTLER SİLAHLARIYLA TESLİM OLMALI''



Yurtiçinde ve yurtdışındaki bütün teröristler silahlarıyla birlikte teslim olmalı. Tamamı Türk adaletine hesap vermelidir. ABD'nin terörizmden şikayet ederken saldırılardan dert yanarken durumunu gözden geçirmesinin zorunluluk olduğunu düşünüyoruz.



''HANS, JOHN ÖLÜRKEN Mİ KIYAMET KOPUYOR?''



ABD, madem terörizmi tehdit görmektedir, 11 Eylül'den bugüne madem terör örgütleriyle savaş halindedir, o halde 2 Kasım günü Hakkari Şemdinli'de, sınırın sıfır noktasında vatan evlatlarımızı şehit eden canilerin kullandığı silahların ABD menşeli çıkmasını nasıl izah edecektir PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır Mehmetler şehit düşerken bir şey olmuyor da Hans, John, Sam ölürken mi kıyamet kopuyor, o zaman mı insanlık ve insani değerler hatırlanıyor?



''ABD ÇÖPLÜĞE DOĞRU GİTMEKTEDİR''



ABD Türkiye düşmanlarıyla al gülüm ver gülüm içindedir ve çöplüğe doğru gitmektedir, ata et ite ol vermekle vakit geçirmektedir.



''ABD, SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK VERMEKTEDİR''



Suudi Arabistan'da süren mıntıka temizliğiyle aralarında bazı prenslerin işadamların olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştır. Eski hakimiyet havzalarımız kaynamaktadır. ABD Suudi Arabistan'a destek vermektedir aynı desteği Türkiye'den esirgemiştir. Terör terörle yok edilemeyecektir. Terör konusunda çivi çiviyi sökmez iki yanlış bir doğru etmez.