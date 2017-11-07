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Aranan bin 51 zanlı kıskıvrak yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde gerçekleştirilen dev operasyonda bin 51 kişi yakalandı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2017 Salı 21:23
Aranan bin 51 zanlı kıskıvrak yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, başta hırsızlık suçlarından olmak üzere arama kararları alınarak aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığına bağlı 2 bin 419 ekip, 6 bin 649 personelin görev aldığı ve 2 bin 741 ikamette arama yapılan operasyonlar neticesinde; hırsızlık suçundan 282, cinayet suçundan 11, yağma suçundan 22, yaralama suçundan 120, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 23, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2, silahla tehdit suçundan 14, dolandırıcılık suçundan 39, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 39, FETÖ’ye üye olmak suçundan 3 kişi ve diğer suçlarla birlikte aranan toplam bin 51 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilenler arasında 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 18 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 69 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 165 şahıs, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 474 şahıs bulunuyor. Ayrıca yapılan operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 6 bin 69 adet captagon ve 616 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak : İHA

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