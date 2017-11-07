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Ahmet Hakan: Cam filmi yasağı kalkabilir

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, cam film yasağına tepki gösterenlerin büyük çoğunluğunun AK Parti tabanından olduğunu ifade ederek, "Reis her an 'kaldırın şu cam film yasağını' diyebilir" dedi.

Güncel / 07 Kasım 2017 Salı 09:59
Ahmet Hakan: Cam filmi yasağı kalkabilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cam yeniden yasak kapsamına alındı.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, tepki gösterenlerin büyük çoğunluğunun AK Parti tabanından olduğunu ifade ederek, 'Reis her an 'kaldırın şu cam film yasağını' diyebilir' dedi.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu tür taleplere karşılık vermeyi sevdiğini söyledi ve çok kısa bir süre içinde yasağın kalkabileceğini ileri sürdü.

İŞTE AHMET HAKAN'IN O YAZISI:

REİS HER AN ‘KALDIRIN ŞU CAM FİLM YASAĞINI' DİYEBİLİR

CAM film yasağına tepki gösterenlerin büyük çoğunluğu AK Parti tabanından.
*

Nereden mi biliyorum?
Çünkü bu konuda eylem yapanlara bakıyorum.
Hepsi bir ağızdan “Duy be Reis! Gör bizi! Kaldır şu yasağı” diyor.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür taleplere karşılık vermeyi sever.
*
Yani çok kısa bir süre içinde...
“Nereden çıktı bu cam film yasağı! Biz yasaklara karşıyız” diyebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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