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Adayı karıştıran boşanma

Çapkınlık iddialarıyla ünlü, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara’da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün’e, “evlilik birliğindeki görev ve rolü yerine getirmediği” gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dilek Özgürgün ise, ‘kusurlu olmadığını’ belirterek, Özgürgün’den 2.5 milyon lira tazminat istedi ve korumalarıyla iki kez evden atıldığını ileri sürdü.

Dünya / 07 Kasım 2017 Salı 02:50
Adayı karıştıran boşanma

Davanın önceki gün görülen ikinci celsesine tarafların avukatları katıldı. Başbakan Özgürgün, avukatları Süleyman Dolmacı ve Şefik Aşcıoğulları’nın hazırladığı boşanma dilekçesinde, “Dilek Özgürgün yurtdışında yaşıyor (Ankara). Aile birliği bulunmuyor. Evlilik birlikteliğindeki görev ve rolü yerine getirmedi. Eşinin (kendisinin) beklediği ilgiyi göstermedi. Sürekli eşine güvensiz oldu ve kıskançlık gösterdi” diye suçladı.

Dilek Özgürgün ise mahkemeye uzun bir dilekçe yazarak, kusurlu olmadığını, evlendiği zaman ve günümüzde Ankara’da Turizm Bakanlığı’nda çalıştığını belirtti.

‘KORUMALAR İKİ KEZ EVDEN ATTI’

Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre, evliliği bitiren son kavga temmuzda yaşandı. Hüseyin Özgürgün, Dilek Özgürgün’ü 2 kez Lefkoşa’daki evlerinden korumaları yardımıyla dışarı attı. Dilek Özgürgün’ün avukatı Boysan Boyra, Dilek Özgürgün’ün, KKTC’ye gelerek mahkemeye doğrudan dilekçe vermek istediğini ancak ‘korkması’ nedeniyle yapamadığını söyledi.

Boyra, yaptıkları araştırmada Hüseyin Özgürgün’ün mal kaçırdığını da ileri sürerek, “Tapu Dairesi’ne, Çatalköy’de arkadaşı Kıbrıslı ünlü manken İnci Pars adına alınan süper lüks villanın, ne zaman satıldığı konusunda soru sorduk, cevap bekliyoruz” dedi. İkilinin ilişkisi, Dilek Özgürgün’ün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hukuk müşavirliği yaptığı sırada başlamıştı.

Başbakanİnci ParsDışişleri BakanıHüseyin ÖzgürgünKıskançlık


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