86 bin TL'lik ayakkabı!

Türk ayakkabı sektörünün ‘Küresel Vitrini' 4'üncü Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı başladı.



Çok sayıda üretici firmanın katıldığı fuara, pırlanta taşlarla üretilen 86 bin TL değerindeki ‘Diamond' ayakkabı damgasını vurdu. Bir Türk üreticinin iki aylık tasarım çalışması sonrası ortaya çıkardığı ayakkabıyı Suudi Arabistan'dan fuar için gelen bir iş adamı satın aldı. Türkiye'den 100 üretici firmanın katıldığı dev etkinliğe, 60 ülkeden 800 sektör profesyoneli ve yabancı misafirler katılıyor. Türk ayakkabı üreticilerinin özgün tasarım ürünlerinin yer aldığı fuar, yabancı alım heyetleri ile ikili iş görüşmelerine ve potansiyel ihracat pazarlarına giriş için bir köprü görevi üstleniyor.







‘'Tasarımıyla yabancıların ilgi odağı olan ayakkabı Almanya'da da sergilenecek''



Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda bir Türk ayakkabı üreticisinin iki aylık çalışma sonrasında tasarımını geliştirdiği ve özel olarak üretim bandına aldığı ‘Diamond' serisi sergilendi. Topuklu kadın ayakkabısında küresel ölçekte bir moda akımı oluşturması beklenen özel tasarımın ökçesinde özel taşlar yer alıyor. Fuar açılışında özellikle yabancı misafirlerin ilgisini çeken özel üretim ayakkabı, 86 bin TL karşılığında Suudi Arabistan'dan gelen bir iş adamı tarafından satın alındı. Türk ayakkabı işçiliğinin geldiği noktayı simgeleyen bu ayakkabı, Ocak ayında Almanya'daki Primetimes.Shoes Fuarı'nda da sergilenecek.



‘'Eşi benzeri olmayan ayakkabı 86 bin TL'ye satıldı''



Gösterişli ayakkabının tasarımının kendisine ait olduğunu ifade eden EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “ Bu ayakkabının tasarımı aslında bana ait, kendim tasarladım. Bir Türk ayakkabıcısı da imalatını yaptı. Bu ayakkabının imalat süreci iki ay devam etti. Çünkü üstündeki taşlar tamamen değerli taşlar, inciler, pırlantalar ve altınlar kullanıldı. Uğraşlarımız sonucunda bu güzel model ortaya çıktı. Bu iki aylık süreçten sonra ayakkabıyı bir lansmana soktuk, lansmanda Suudi bir iş adamı da düğün için talip oldu. Şu an bu ayakkabının bir eşi benzeri yok. Suudi iş adamına da 86 bin TL civarında satıldı. Bu ayakkabının bir benzeri de Türk ayakkabı sektörünün çıkartma yapacağı, Almanya'nın Frankurt kentinde düzenlenen Primetimes. Shoes fuarı içinde tasarlanacak. Bu ayakkabı satıldığı için aynısının farklı bir tasarımı da şu anda özel olarak yapılıyor, orada sergilenecek'' dedi.



Kaynak : İHA