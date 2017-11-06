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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yaşam / 06 Kasım 2017 Pazartesi 09:04
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İçel, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı zaman zaman çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Bursa: Parçalı zaman zaman çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 Kaynak : İHA

Meteoroloji


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