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Uykusunda maganda kurşunuyla yaralandı

Konya’da inşaatta gece bekçiliği yapan bir kişi, kulübede uyuduğu sırada yoldan geçen bir araçtan açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 09:45
Uykusunda maganda kurşunuyla yaralandı
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Olay, 03.00 sıralarında Merkez Karatay İlçesi Çimenlik Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası belirlenmeyen bir araçtan bir inşaatın yanındaki bekçi kulübesinin önüne park edilen İrfan Z'ye ait otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otomobile çok sayıda saçma isabet etti. Kulübede uyuyan inşaat bekçisi Osman B. (57) isabet eden saçmalarla yaralandı.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar uykudan uyanarak Osman B.'nin bulunduğu kulübeye gitti. Kanlar içerinde kalan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile yaralı Osman B. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer taraftan olay yerinde bulunan 11 adet boş fişek kartuşu dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Kaynak : İHA

Polis Ekipleri112 Acil Servis


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