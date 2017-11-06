Üniversitesini hack'leyip notları değiştirdi

ABD'de bir öğrencinin üniversitenin sistemini hack'leyip notları değiştirdiği ortaya çıktı.



Söz konusu siber saldırı Iowa Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıktı.



Yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin eski öğrencisi Trevor Graves, onlarca kez üniversitenin sistemine girerek notlarını değiştirdi.



Graves'in Mart 2015 ve Aralık 2016 dönemleri arasında notlarını yaklaşık yüz defa değiştirdiğine inanılıyor.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Graves sadece kendisinin değil 5 arkadaşının da notlarını değiştirdi.



FBI'ın olay ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 22 yaşındaki öğrenci 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

